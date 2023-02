Randstad in kopgroep positieve AEX, OCI onderuit na cijfers

Randstad behoorde dinsdag tot de koplopers in de AEX-index, na een aanvankelijke koersdaling van het aandeel. Het uitzendconcern groeide afgelopen kwartaal minder hard doordat bedrijven voorzichtiger zijn geworden met het aannemen van nieuw personeel. Die trend zette zich ook voort in de eerste maand van 2023. Het bedrijf kondigde echter aan voor zo’n 400 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen en werd 1,5 procent hoger gezet. In de MidKap werd kunstmestproducent OCI afgestraft na tegenvallende resultaten.

Beleggers zijn daarnaast vooral benieuwd of de inflatie in Verenigde Staten verder is afgekoeld. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat de Federal Reserve spoedig zal stoppen met het verhogen van de rente om de inflatie te bedwingen. Het Amerikaanse inflatiecijfer wordt lager op de dag bekendgemaakt.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 766,89 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1020,81 punten door een koersverlies van 6,5 procent voor OCI. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

KPN was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,9 procent. Prosus sloot de rij met een min van 1,7 procent. De techinvesteerder kampte met een stevig koersverlies van het Chinese Tencent, waarin het een groot belang heeft.

Ebusco zakte dik 2 procent. De fabrikant van elektrische bussen heeft 2022 afgesloten met een record aan orders. Het bedrijf waarschuwde wel dat de heropleving van het coronavirus in China in december heeft geleid tot een vertraging van de levering van 21 bussen. Sif dikte 10 procent aan. Beleggers reageerden verheugd op de uitbreidingsplannen van de maker van funderingen voor windmolens op de Rotterdamse Maasvlakte.

In Frankfurt kelderde Thyssenkrupp 9 procent. Het Duitse industrieconcern zag de winst afgelopen kwartaal dalen. Ook het aantal orders nam af. TUI won 1 procent. Volgens het Duitse reisbureau is het aantal boekingen voor het zomerseizoen inmiddels het niveau van voor de coronapandemie gepasseerd ondanks de hogere prijzen.

Vodafone klom 3,7 procent in Londen. Branchegenoot Liberty Global heeft een belang van 5 procent genomen in het Britse telecomconcern. In Nederland zijn de twee bedrijven samen eigenaar van VodafoneZiggo. In Oslo zakte Norsk Hydro 2,8 procent na een sterker dan verwachte winstdaling van het Noorse energie- en aluminiumconcern.

De euro was 1,0754 dollar waard, tegen 1,0712 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent minder op 78,96 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 85,66 dollar per vat.