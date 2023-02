Randstad in staartgroep licht hogere AEX na cijfers

Randstad behoorde dinsdag tot de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. Het uitzendconcern is in de laatste maanden van 2022 minder hard gegroeid dan begin vorig jaar. Door de verslechterde economische omstandigheden waren bedrijven voorzichtiger met het aannemen van nieuw personeel. Die trend zette zich ook voort in de eerste maand van 2023. Het uitzendconcern kondigde wel aan vanaf april voor zo’n 400 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.

Op de beurzen wordt verder vooral gewacht op het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Beleggers zijn benieuwd of de inflatie in de grootste economie ter wereld verder is afgekoeld. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat de Federal Reserve spoedig zal stoppen met het verhogen van de rente om de inflatie te bedwingen. Economen verwachten dat de Amerikaanse consumentenprijzen in januari met 6,2 procent zijn gestegen, na een toename van 6,5 procent in december.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 763,75 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 1017,85 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.

Techinvesteerder Prosus was de grote verliezer in de AEX met een min van 1,6 procent. Randstad volgde met een verlies van 0,8 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop met een plus van 1,2 procent.

In de MidKap sloot kunstmestproducent OCI (min 5,6 procent) de rij na tegenvallende resultaten. Flitshandelaar Flow Traders was de sterkste stijger met een winst van 1,5 procent.

Ebusco zakte 2,1 procent. De fabrikant van elektrische bussen liet weten 2022 te hebben afgesloten met een recordniveau van 1474 orders. Het bedrijf waarschuwde wel dat de heropleving van het coronavirus in China in december heeft geleid tot een vertraging van de levering van 21 bussen. Die zullen nu dit jaar in de omzetcijfers worden meegenomen.

In Frankfurt zakte Thyssenkrupp 6 procent. Het Duitse industrieconcern zag de winst afgelopen kwartaal dalen. Ook het aantal orders nam af. Het Duitse reisbureau TUI, dat ook met cijfers kwam, steeg dik 3 procent. Volgens TUI is het aantal boekingen voor het zomerseizoen inmiddels het niveau van voor de coronapandemie gepasseerd ondanks de hogere prijzen.

De euro was 1,0729 dollar waard, tegen 1,0712 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 79,38 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 86,16 dollar per vat.