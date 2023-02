Reisbranche: plan Schiphol voor meivakantie ‘niet zo dramatisch’

Het reizigersplafond dat Schiphol voor ogen heeft voor de meivakantie “valt mee”, vindt de Nederlandse reisbranche. Directeur Frank Oostdam van reisbranchevereniging ANVR spreekt van een “redelijk minimale reductie, niet zo dramatisch als het vorig jaar was”. Vakantiegangers hoeven zich volgens hem dan ook geen zorgen te maken, want reisorganisaties zullen zeker geen verkochte vakanties hoeven te annuleren.

Dinsdag kwam naar buiten dat Schiphol opnieuw het aantal vertrekkende reizigers wil gaan beperken om te grote drukte te voorkomen. Het zou gaan om een “veiligheidsmarge” van 5 procent minder reizigers, wat betekent dat er dagelijks enkele duizenden mensen minder mogen vertrekken.

Oostdam wijst erop dat deze beperking niet zo ingrijpend is als de maatregelen die Schiphol vorig jaar invoerde en die momenteel nog steeds gelden. Destijds greep Schiphol hard in omdat met name de beveiliging de grote drukte niet aankon en er vaak lange rijen met wachtende passagiers stonden, soms tot buiten de vertrekhal.

“Er kunnen straks waarschijnlijk weer meer dan 70.000 mensen per dag vertrekken. Dat is meer dan nu”, benadrukt Oostdam. Volgens hem zullen luchtvaartmaatschappijen wel minder tickets kunnen verkopen vergeleken met de maximale capaciteit. Omdat veel vliegtuigstoelen nu nog helemaal niet zijn verkocht, merken mensen die al een reis hebben geboekt daar weinig van.

Dat Schiphol het nodig vindt om toch weer in te grijpen kan mensen volgens Oostdam in algemene zin wel onzekerder maken. En dat kan ongunstig zijn voor de boekingen bij de reisbranche. “Het is jammer dat het zo moet”, aldus de voorman van de ANVR, waarbij grote reisconcerns als TUI, Sunweb en Corendon zijn aangesloten.

Het voorstel van Schiphol is nog niet helemaal definitief. De luchthaven is hierover nog in gesprek met luchtvaartmaatschappijen en bagageafhandelaars. De kans dat er nog iets aan het plan voor de veiligheidsmarge gewijzigd gaat worden is volgens Schiphol evenwel klein.

De ANVR reageerde onlangs nog heel boos toen Schiphol-topman Ruud Sondag aangaf dat er in de drukke meivakantie mogelijk toch weer beperkingen nodig zouden zijn voor het aantal reizigers. Dat kwam omdat diezelfde Sondag enkele weken daarvoor nog de indruk had gewekt dat de limiet op het aantal reizigers dat dagelijks vanaf de luchthaven mag vertrekken na maart helemaal zou komen te vervallen.

Oostdam geeft aan dat het voor de reisbranche geen zin heeft om kwaad te blijven. Hij vertrouwt erop dat Schiphol er alles aan doet om nog meer beveiligers te vinden. Ook heeft hij de indruk dat er “goede voortgang” wordt gemaakt bij het oplossen van het personeelstekort in de bagageafhandeling.