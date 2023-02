Reisconcern TUI ziet sterke prijsstijgingen voor zomerseizoen

TUI, ’s werelds grootste touroperator, ziet “sterke prijsstijgingen” voor de komende zomervakantie. Volgens directeur Sebastian Ebel is dat nodig om de kosten te dekken.

Toch weerhoudt de torenhoge inflatie en duurdere vakanties mensen er vooralsnog niet van om te boeken. Volgens TUI is het aantal boekingen voor het zomerseizoen inmiddels het niveau van voor de coronapandemie gepasseerd. Het reisconcern ziet dat vooral veel Duitsers en Engelsen hun vakanties al hebben vastgelegd.

TUI had afgelopen kwartaal wel last van de problemen op Schiphol, zei Ebel tijdens een toelichting op de resultaten. Het concern gaf vorig jaar al aan dat de chaos in de luchtvaart het herstel in de weg zat. De resultaten werden afgelopen kwartaal ook gedrukt door de waardedaling van het Britse pond.

TUI ziet sinds de aardbeving in Turkije een vertraging in boekingen naar het populaire vakantieland. Ebel verwacht echter dat deze trend tijdelijk is. Het concern maakte dinsdag verder bekend dat het verlies in het afgelopen kwartaal is afgenomen tot 153 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder was dit 274 miljoen euro.