Tesla-personeel wil zich met vakbond verzetten tegen werkdruk

Medewerkers van een Tesla-fabriek in de Amerikaanse stad Buffalo komen in verzet tegen de leiding van de producent van elektrische auto’s. Het gaat om werknemers die werken aan de zelfsturende functies van de Tesla-auto’s, waarbij zij naar eigen zeggen constant op de vingers worden gekeken. Het personeel is nu van plan zich te verenigen in een vakbond.

De kritische werknemers ‘trainen’ de technologie in de Tesla-auto’s door objecten in beelden te identificeren. Door dit werk kan een zelfsturende auto zelfstandig rijden op de openbare weg, zonder daarbij verkeersregels te overtreden. Bij de Tesla-fabriek in Buffalo, in de Amerikaanse staat New York, zouden ruim achthonderd van deze analisten werkzaam zijn.

Verschillende werknemers vertelden aan persbureau Bloomberg dat Tesla tijdens hun werk het aantal toetsaanslagen controleert, om zo bij te houden hoeveel werk zij op een dag verrichten. Volgens enkele werknemers leidt dat er zelfs toe dat sommige medewerkers niet eens toekomen aan een toiletpauze. “Mensen zijn het zat om als robots behandeld te worden”, zegt een van hen.

De werknemers eisen ook een hoger salaris. Zo zouden de analisten worden aangenomen tegen een uurloon van 19 dollar, omgerekend iets minder dan 18 euro. Ook wil het personeel de werkdruk verlagen en meer inspraak in de besluitvorming binnen het bedrijf.

Vakbonden in de Verenigde Staten zijn anders georganiseerd dan in bijvoorbeeld Nederland. Volgens de Amerikaanse wet kunnen werkgevers vrijwillig een vakbond erkennen als de meerderheid van de werknemers aangesloten is. Het personeel heeft hun vakbondsplannen voorgelegd aan Tesla-topman Elon Musk. Musk heeft zelf nog niet gereageerd.