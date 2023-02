Airbnb en TripAdvisor stijgen flink op lager Wall Street

De toerismebedrijven Airbnb en TripAdvisor gingen woensdag flink omhoog op de aandelenbeurzen in New York. Beide bedrijven kwamen met beter dan verwachte kwartaalcijfers en vooruitzichten. Woningverhuurplatform Airbnb heeft tot nu toe weinig tekenen van afkoeling van de reismarkt gezien en denkt dat de vraag naar reizen komende tijd sterk blijft, ondanks de hoge inflatie. In Europa merkt Airbnb juist dat mensen hun overnachtingen voor in de zomer eerder boeken. Het aandeel werd meer dan 12 procent hoger gezet.

Ook TripAdvisor presteerde afgelopen kwartaal beter dan kenners hadden verwacht. De reisadvieswebsite profiteerde onder meer van een sterke groei bij het onderdeel Viator doordat reizigers naast hotelovernachtingen ook weer meer rondleidingen en andere activiteiten boekten. Het aandeel dikte ruim 3 procent aan.

Beleggers verwerkten daarnaast nog de Amerikaanse winkelverkopen, die in januari sterker dan verwacht zijn gestegen. Dinsdag werd al bekendgemaakt dat de inflatie in de grootste economie ter wereld in januari minder sterk is afgekoeld dan gehoopt. Dat zou kunnen betekenen dat de Amerikaanse centrale bank de rente verder gaat verhogen om de prijsstijgingen af te remmen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent lager op 33.950 punten. De brede S&P 500 verloor ook 0,4 procent, tot 4120 punten, en techbeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in op 11.944 punten.

Tesla verloor bijna 1 procent, na een stevige koerswinst een dag eerder. De elektrische autofabrikant stelt een deel van zijn laadpalennetwerk in de Verenigde Staten open voor andere automerken. Ook liet Elon Musk weten tegen het einde van dit jaar een opvolger te willen vinden om het roer van hem over te nemen bij Twitter. Aandeelhouders van Tesla klaagden eerder al dat Musk, die ook topman is van Tesla, te veel tijd kwijt is aan het socialemediabedrijf. Ook heeft Musk voor miljarden aan Tesla-aandelen verkocht om de overname van Twitter te financieren.

Verder verloor Ford ruim 2 procent. De automaker heeft de productie en levering van zijn elektrische pickup F-150 Lightning opgeschort vanwege een mogelijk probleem met de accu’s van het voertuig. Voedingsproducent Kraft Heinz won op zijn beurt bijna 1 procent. De maker van onder meer ketchupmerk Heinz en de roomkazen van Philadelphia boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan analisten hadden verwacht.

De euro was 1,0713 dollar waard, tegen 1,0715 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 78,21 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 84,71 dollar per vat.