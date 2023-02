ASML: Chinese werknemer verduisterde informatie over technologie

Een werknemer uit China van chipmachinebouwer ASML heeft informatie over de technologie van het bedrijf verduisterd. Dat meldt het bedrijf uit Veldhoven in zijn jaarverslag dat woensdag is gepubliceerd. De medewerker werkt niet meer voor ASML.

Het incident heeft recent plaatsgevonden, laat een woordvoerster van het bedrijf weten. Er is meteen een onderzoek ingesteld, dat loopt nog. Op basis van de eerste bevindingen schat ASML niet in dat de verduistering “van materieel belang is” voor het bedrijf.

Wel is het datalek gemeld bij de Nederlandse en Amerikaanse overheid die de export van de technologie van ASML controleren. Volgens het bedrijf zijn mogelijk bepaalde exportcontrolevoorschriften overtreden. Deze regels gelden niet alleen voor de apparatuur van ASML, maar ook voor kennis over de technologie en documenten van de chipmachinebouwer.

Ook zijn er na het incident herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Volgens de woordvoerster is daarbij onder meer gekeken naar hoe het datalek heeft kunnen gebeuren. Op basis daarvan zijn maatregelen genomen. Welke dat zijn, is niet duidelijk.

ASML was vorige maand veelvuldig in het nieuws omdat de Verenigde Staten een exportbeperking richting China wilden voor de chipmachines van het bedrijf. Zo willen de VS voorkomen dat China met de allernieuwste technologie steeds slimmere wapens kan maken.

Vorige maand bereikten Nederland, Japan en de Verenigde Staten een akkoord over verdere beperkingen aan de types chipmachines die naar China mogen worden geƫxporteerd. Topman Peter Wennink geeft in het jaarverslag aan dat hij heeft begrepen dat niet alleen geavanceerdere versies van zijn DUV-machines onder de exportbeperkingen gaan vallen, maar ook andere producten. De geavanceerdste machines, de zogeheten EUV-apparaten, mogen al niet naar China worden uitgevoerd.