Huizenprijzen hardst gedaald in Zuid-Hollands Zoeterwoude

Op de meeste plekken in Nederland is het vorig jaar nog flink duurder geworden om een huis te kopen, maar in zes gemeenten werden huizen juist goedkoper. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster daalden de huizenprijzen in het Zuid-Hollandse Zoeterwoude gemiddeld het hardst, met 10 procent naar 395.900 euro. Dat is een betrekkelijk kleine gemeente in de buurt van Leiden.

De Nederlandse huizenprijzen gingen tot halverwege vorig jaar nog hard omhoog, in de hand gewerkt door het woningtekort en een lage hypotheekrente. Maar in de zomer zette, gemeten op maandbasis, landelijk een daling in nadat de rentes begonnen op te lopen. Hoe de prijs zich precies heeft ontwikkeld verschilt wel sterk per regio.

De gemeente waar kopers vorig jaar het minst neerlegden voor een woning was Pekela in Groningen. Daar werd gemiddeld 230.760 euro betaald. Een jaar eerder was deze Groningse gemeente ook al de goedkoopste. Een huis is er wel duurder geworden, in 2021 kostte een woning er gemiddeld ruim 200.000 euro. Pekela, Kerkrade, Brunssum en Eemsdelta waren in 2022 de enige gemeenten waar een huis gemiddeld minder dan 250.000 euro kostte.

Landelijk betaalden huizenkopers vorig jaar door de bank genomen bijna 429.000 euro, 42.000 euro meer dan het jaar daarvoor. Daarmee kende Nederland de hoogste huizenprijzen ooit gemeten. Woningen gingen het hardst in prijs omhoog in Zeewolde, met 36 procent. Een huis kostte hier gemiddeld 442.400 euro.

Ondanks de stijging was Zeewolde niet de duurste Nederlandse gemeente, dat was opnieuw Bloemendaal, waar huizenkopers gemiddeld ruim 1,1 miljoen euro neertelden voor een woning. Ook in Blaricum en in het Noord-Hollandse Laren lagen de prijzen gemiddeld boven de 1 miljoen euro. Het was voor het eerst dat in drie gemeenten het gemiddelde meer dan 1 miljoen euro was. Verschillen tussen gemeenten zijn deels te verklaren door het soort verkochte woningen. In bijvoorbeeld Blaricum en Laren staan veel villa’s en daardoor ligt de verkoopprijs er gemiddeld hoger dan in plaatsen met veel appartementen.