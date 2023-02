IEA: mogelijk olieschaarste na sancties tegen Rusland

Het aanbod van olie blijft in de tweede helft van dit jaar mogelijk achter bij de vraag, nu sancties het Rusland moeilijker maken om olie te exporteren. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap in een nieuw rapport. Daarin schrijft de organisatie uit Parijs dat het einde aan strenge coronalockdowns in China voor een sterkere toename van de vraag naar olie zal zorgen.

“Het wereldwijde aanbod van olie lijkt de vraag te overtreffen in de eerste helft van 2023, maar die balans zou snel kunnen verschuiven als de vraag opveert en sommige Russische olie in het land blijft”, schrijft het agentschap in zijn maandelijkse rapport over de oliemarkten.

Bij krapte in het aanbod van olie zullen de prijzen voor die grondstof stijgen. Dat kan voor hogere benzine- en dieselprijzen zorgen.

Volgens het IEA stijgt de vraag naar olie dit jaar met 2 miljoen vaten per dag, meer dan in een eerdere voorspelling. Bijna de helft van die toename is het gevolg van de heropening van de Chinese economie, die er bijvoorbeeld voor zorgt dat vervoersbedrijven meer brandstof nodig hebben en fabrieken harder draaien

Westerse mogendheden stelden sancties in tegen Russische olie als reactie op de inval van dat land in Oekraïne. Eerder deze maand ging bijvoorbeeld een verbod voor lidstaten van de Europese Unie in om via zee bewerkte olieproducten zoals diesel uit Rusland te importeren. Die maatregel moet, samen met een prijsplafond voor Russische olie die elders naartoe gaat, voorkomen dat het Kremlin zijn oorlogskas flink kan spekken met olie-inkomsten.

Het IEA schrijft dat Rusland door die maatregelen waarschijnlijk 1 miljoen vaten per dag minder kan exporteren. Maar volgens het agentschap is ook nog veel onduidelijk over de effecten van de boycots en het prijsplafond op handelsstromen.