KLM koopt extra stoelen op Thalystreinen van en naar Brussel

KLM heeft voor deze zomer extra stoelen ingekocht op vier Thalystreinen tussen Amsterdam en Brussel. De luchtvaartmaatschappij bereidt zich daarmee voor op de verdere afbouw van de vier dagelijkse vluchten die nog worden uitgevoerd op dat traject. De extra treinstoelen zijn vanaf 26 maart beschikbaar.

De uitbreiding is een vervolg op de proef die KLM samen met Thalys uitvoerde tussen juli en oktober 2022, waarbij één dagelijkse vlucht tussen Brussel en Amsterdam werd vervangen door de trein. Per 26 maart hebben transferpassagiers van en naar Brussel meer mogelijkheden om op dit traject met de trein te reizen in plaats van met het vliegtuig. In totaal wordt het air/rail-product straks op vijf treinen van en naar Brussel aangeboden.

De extra treinstoelen zijn onderdeel van de Actieagenda Trein en Luchtvaart, die als doel heeft het verbeteren van de internationale trein als alternatief voor het vliegtuig op zes bestemmingen, namelijk Brussel, Parijs, Londen, Düsseldorf, Frankfurt en Berlijn. Eind 2020 is deze agenda opgesteld door Schiphol, ProRail, KLM en NS.

Voordat KLM de vluchten van en naar Brussel definitief kan vervangen door de trein, moeten er volgens de luchtvaartmaatschappij nog wel een aantal obstakels worden weggenomen. Zo dient de overstap voor air/rail-reizigers op Schiphol te worden versoepeld en moeten klanten met bagage bij de trein worden geholpen. Ook moet de communicatie naar de klanten worden verbeterd want reizigers buiten Europa zijn vaak niet bekend met de Thalys. KLM heeft daarvoor de medewerking nodig van Schiphol en de spoorwegbedrijven aangezien de maatschappij niet gaat over de treinen, perrons en luchthaven.