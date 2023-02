Minister Schreinemacher: spionage bij ASML heel zorgelijk

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) vindt het bijzonder verontrustend dat chipmachinebouwer ASML het slachtoffer is geworden van spionage. Het bedrijf uit Veldhoven maakte woensdag bekend dat een Chinese werknemer recent technologie heeft gestolen.

“ASML doet ontzettend veel om haar waardevolle technologie te beveiligen. Dat is in het belang van ons allemaal. Het is dan ook heel zorgelijk dat zo’n groot en gerenommeerd bedrijf wordt getroffen door economische spionage”, laat de minister weten. Ze is door ASML op de hoogte gebracht van de diefstal.

De inlichtingendiensten waarschuwen al jaren dat China op grote schaal aan het spioneren is in Nederland. Het land heeft interesse in onder meer hoogwaardige technologie. Volgens Schreinemacher laat de diefstal “eens te meer zien hoe belangrijk het is dat we de hoogwaardige technologie die we als Nederland hebben heel goed beschermen”.