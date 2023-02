Onderzoek: vertrouwen van ondernemers neemt toe

Het Nederlandse ondernemersvertrouwen is aan het begin van het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen met de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. Volgens het rapport verbeterde de stemming in alle bedrijfssectoren, behalve in de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed.

De zogeheten Conjunctuurenquête Nederland stelt dat de indicator voor het ondernemersvertrouwen steeg van licht negatief naar positief. In 2022 schommelde de stemmingsindicator en was aan het einde van dat jaar voor het eerst sinds begin 2021 negatief. Nu is er dus een voorzichtig herstel van het ondernemersvertrouwen. Zo zijn verwachtingen over het economisch klimaat in de komende maanden nog wel overwegend negatief, maar minder dan een kwartaal eerder.

Volgens het rapport was de toename van het vertrouwen in de horeca het grootst. Daar sloeg het sentiment om van negatief naar positief. In de bouwnijverheid was het vertrouwen van alle bedrijfstakken het hoogst. Dit is vooral te danken aan het positieve oordeel over de orderpositie en de verwachting over het uitbreiden van het personeel.

Begin dit jaar verwachtte per saldo 14 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in de komende drie maanden. Dat was nog 24 procent een kwartaal eerder. Sinds vorig jaar overheerst het pessimisme onder ondernemers. In 2022 was elk kwartaal een daling van de economische verwachtingen te zien.