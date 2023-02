Prijsvechter JetBlue klaagt bij staat om weigeren slots Schiphol

De Amerikaanse prijsvechter JetBlue Airways heeft een klacht ingediend bij de Nederlandse staat omdat de luchtvaartmaatschappij geen slots krijgt toegewezen op Schiphol. Volgens de in New York gevestigde maatschappij komt de regering hiermee zijn verplichtingen niet na. JetBlue heeft het Amerikaanse ministerie verzocht in te grijpen.

De lowcostmaatschappij wil vanaf de Amerikaanse luchthavens JFK Airport in New York en Boston Logan vliegen op Amsterdam. Maar dat is zonder ruimte voor vliegtuigstarts en -landingen nu dus niet mogelijk.

Schiphol maakte eerder deze week juist plannen bekend om opnieuw het aantal vertrekkende reizigers te gaan beperken om te grote drukte op de luchthaven te voorkomen. Dat geldt tot en met de meivakantie. Het zou gaan om een “veiligheidsmarge” van 5 procent minder reizigers. Door een gebrek aan personeel was er vorig jaar veel chaos op Schiphol met lange rijen, annuleringen en passagiers die hun vluchten misten.