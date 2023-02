VDL Nedcar wil voor meerdere bedrijven auto’s bouwen

Autofabriek VDL Nedcar wil niet meer voor één automerk werken, maar voor verschillende automerken voertuigen produceren. Ook wil het aan ‘duurzame mobiliteitsoplossingen’ werken en de groei van zusterbedrijven binnen VDL Groep ondersteunen. VDL Nedcar praat met het Duitse ElectricBrands om twee voertuigen te gaan bouwen.

Als auto-assemblagebedrijf heeft VDL Nedcar een nieuwe opdracht gekregen van BMW. Voor dat concern, waar het de afgelopen jaren al exclusief voertuigen voor bouwde, gaat de fabriek in het Limburgse Born een elektrische MINI cabrio maken. Dat gebeurt vanaf april in een oplage van 999 stuks. Ook is VDL Nedcar sinds kort begonnen met het klaarmaken voor aflevering van elders gefabriceerde auto’s. Daar is volgens de onderneming veel vraag naar.

Het werk aan mobiliteitsoplossingen wil VDL Nedcar onderbrengen in zijn Mobility Innovation Centre (MIC). Daarvoor praat het bedrijf met het Duitse ElectricBrands. Het is de bedoeling dat VDL Nedcar voor die onderneming de kleine elektrische stadsauto Evetta gaat bouwen vanaf 2024. Een jaar later moet dan de modulaire elektrische bus XBUS van de band rollen.

Verder werkt het MIC aan een demoproductielijn voor zware en complexe batterijpakketten. Dat doet de fabriek in samenwerking met verschillende partners die aan de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark werken. De batterijproductielijn moet volgende maand getest worden.

Voor de nieuwe plannen zijn aanpassingen nodig aan de fabriek in Born. Daar steekt VDL honderden miljoenen euro’s in. Maar ook zal het aantal arbeidsplaatsen veranderen. VDL wil bestaande personeelsleden ook opleiden voor nieuwe banen via het MIC.