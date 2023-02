Wereldbank-president Malpass stapt eind juni op

Wereldbank-president David Malpass treedt eind juni af, na meer dan vier jaar aan het roer gestaan te hebben van ’s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. Malpass wil “nieuwe uitdagingen aangaan”, maakte de bank bekend.

Het is niet duidelijk waarom hij voor het einde van zijn termijn van vijf jaar vertrekt. “Ik heb veel vooruitgang geboekt en na lang nadenken heb ik besloten om nieuwe uitdagingen aan te gaan”, zegt de president van de Wereldbank in een verklaring.

Malpass werd destijds aangesteld door de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Afgelopen herfst kwam hij onder vuur te liggen van het Witte Huis nadat hij had geweigerd te zeggen dat hij de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering steunde. Later verontschuldigde hij zich hiervoor.

De Amerikaanse minister van Financiƫn Janet Yellen zei dat er spoedig een opvolger voor Malpass aangewezen wordt. Volgens een lange traditie kiest de Amerikaanse regering het hoofd van de Wereldbank, terwijl Europese leiders het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kiezen.

De Wereldbank verstrekt leningen aan ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden, met als belangrijkste doel het bestrijden van armoede. De kredieten worden onder meer gebruikt voor hervormingen van de gezondheids- en onderwijssector van landen en infrastructuurprojecten. Volgens het jaarverslag van de bank heeft de Wereldbank vorig jaar meer dan 104 miljard dollar toegezegd aan projecten over de hele wereld.