Arcadis groeit flink dankzij energietransitie

Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar flink meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Dat was mede te danken aan gegroeide investeringen in de energietransitie. Het bedrijf wist ook het orderboek verder te vullen en heeft nu voor een recordbedrag aan werk op de plank liggen.

Het ingenieursbureau houdt zich onder meer bezig met projecten op het gebied van energietransitie of het verduurzamen van bezittingen zoals bedrijfspanden en helpt bedrijven met het ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie.

Volgens topman Peter Oosterveer, die na de aandeelhoudersvergadering in mei het roer overdraagt aan operationeel directeur Alan Brookes, was 2022 opnieuw een succesvol jaar voor Arcadis. “We bevinden ons in een sterke positie, met een winstgevende autonome groei en een record netto-omzet en orderboek.”

Ondanks de geopolitieke turbulentie en toegenomen economische onzekerheid bleven nationale regeringen, overheidsinstanties en de particuliere sector investeren, aldus de topman. De recente Amerikaanse Inflation Reduction Act, de Amerikaanse en Europese CHIPS Acts en het REPowerEU energieplan in Europa zijn volgens Oosterveer voorbeelden van investeringspakketten die Arcadis volop kansen bieden.

Arcadis heeft naar eigen zeggen voor een recordbedrag van dik 3,1 miljard euro aan werk op de plank liggen. Daarmee zit het orderboek op jaarbasis 13 procent voller dan een jaar geleden.

Het bedrijf sloot het vierde kwartaal af met een netto-omzet van 861 miljoen euro. Dat was 32 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het operationele bedrijfsresultaat, de winst voor aftrek van onder meer belastingen, steeg met 24 procent tot 86 miljoen euro.

Over heel 2022 boekte het bedrijf een recordomzet van iets meer dan 3 miljard euro. Dat is 18 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst daalde naar 136 miljoen euro, van 168 miljoen euro een jaar eerder. Arcadis stelt verder voor het dividend te verhogen met 6 procent tot 0,74 euro per aandeel.