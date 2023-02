Bitcoin boven de 25.000 dollar, hoogste niveau in acht maanden

De prijs van de cryptomunt bitcoin is donderdag gestegen tot boven de 25.000 dollar, het hoogste niveau in acht maanden. De munt is sinds begin januari al 50 procent meer waard geworden, ondanks de druk van Amerikaanse toezichthouders.

De waarde van de bitcoin, de grootste en meest bekende cryptomunt, zit echter nog ver onder het recordniveau van 68.992 dollar van november 2021. Cryptohandelaren denken dat het ergste achter de rug is op cryptobeurzen en voorzien dat 2023 een mooi jaar gaat worden. Daarbij heerst optimisme op financiƫle markten over de vooruitzichten voor de wereldeconomie.

Veel cryptobedrijven hebben afgelopen jaar geleden onder de onrust die in de sector ontstond na het omvallen van FTX, een van de grootste platforms voor het bewaren en verhandelen van cryptomunten als bitcoin en ethereum.