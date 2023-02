Cisco Systems stijgt op lager Wall Street na sterk kwartaal

Cisco Systems behoorde donderdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse producent van netwerkapparatuur voor telecombedrijven presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook verhoogde het bedrijf de verwachtingen voor het gehele boekjaar. Het aandeel werd ruim 6 procent hoger gezet.

Beleggers verwerkten daarnaast nog nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering licht is afgenomen. Op het vlak van de inflatie was er echter minder goed nieuws. De prijzen die Amerikaanse producenten vragen voor hun producten namen in januari namelijk sterker dan verwacht toe. Eerder deze week werd al gemeld dat de inflatie in januari minder sterk is afgekoeld dan gehoopt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,9 procent lager op 33.805,56 punten. De brede S&P 500 zakte 1,1 procent tot 4101,93 punten en techbeurs Nasdaq verloor 1,2 procent tot 11.925,26 punten.

Apple verloor 0,9 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie vaart gemaakt met het langlopende mededingingsonderzoek naar de iPhone-maker.

Tesla stond 0,8 procent lager, na de stevige koerswinsten van de afgelopen dagen. De fabrikant van elektrische auto’s heeft tientallen medewerkers van een fabriek in de Amerikaanse stad Buffalo ontslagen. Het ontslag volgt op de aankondiging van het plan van het personeel om zich te verenigen in een vakbond. De ontslagen medewerkers hebben een klacht ingediend tegen het bedrijf.

De maker van mediaspelers voor videostreaming Roku maakte een koerssprong van ruim 12 procent. Het bedrijf leed afgelopen kwartaal minder verlies dan gevreesd. Paramount Global zakte daarentegen 2 procent na tegenvallende resultaten van het mediaconcern.

Shopify kelderde 16 procent. Het Canadese e-commercebedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen.

TripAdvisor zakte ruim 6 procent. Analisten van investeringsbank Bernstein verlaagden het advies voor de reisadvieswebsite, die eerder deze week met resultaten kwam.

Hasbro won 3,7 procent na meevallende resultaten. De speelgoedfabrikant had vorige maand al gewaarschuwd voor tegenvallende verkopen in de belangrijke feestdagenperiode en kondigde aan wereldwijd zo’n duizend banen te schrappen om kosten te besparen. Dat komt neer op ongeveer 15 procent van het totale personeelsbestand.

De euro was 1,0704 dollar waard, tegenover 1,0676 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 78,36 dollar. Brentolie daalde ook 0,3 procent in prijs, tot 85,11 dollar per vat.