DSM koploper in positieve AEX na cijfers, BAM schiet omhoog

Speciaalchemieconcern DSM was donderdag de grote winnaar in de AEX-index, dankzij goed ontvangen resultaten. Ook verzekeraar NN steeg na de publicatie van zijn halfjaarcijfers en dataleverancier RELX kon eveneens op bijval rekenen na het nieuws dat de winst en omzet waren toegenomen. Bij de kleinere bedrijven vielen de cijfers van bouwbedrijf BAM duidelijk in de smaak.

De algehele stemming op de Europese markten was eveneens positief dankzij overwegend sterke resultaten van grote Europese bedrijven. De AEX noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de plus op 774,03 punten. DSM won 5,9 procent, terwijl RELX en NN meer dan 2 procent stegen.

Beleggers waren daarnaast verheugd dat BAM weer dividend uitkeert en beloonden het aandeel met een koerssprong van bijna 12 procent. BAM keerde jarenlang geen dividend uit, maar de winst is volgens de bouwer uit Bunnik nu weer op niveau en er ligt ook voldoende werk op de plank.

De MidKap klom 0,6 procent tot 1032,49 punten. Arcadis stond onderaan met een min van 2,5 procent. Het advies- en ingenieursbureau zag de omzet en het bedrijfsresultaat flink stijgen, maar beleggers hadden op meer gehoopt.

De DAX in Frankfurt won 0,5 procent. De Duitse bank Commerzbank dikte 8,1 procent aan na goed ontvangen resultaten. De Londense FTSE-index steeg 0,1 procent en stond voor het eerst boven de 8000 punten. De Britse bank Standard Chartered klom 1,5 procent dankzij een verhoging van de winstverwachting en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma van 1 miljard dollar.

De Franse beurs won 0,9 procent en tikte een nieuw recordniveau aan. Airbus klom 3 procent in Parijs. De Europese vliegtuigbouwer boekte vorig jaar een recordwinst dankzij het herstel van de luchtvaart van de coronapandemie.

Bij de kleinere bedrijven kelderde Pharming 12 procent. Volgens de biotechnoloog neemt het Europees Geneesmiddelenbureau langer de tijd voor zijn oordeel over het middel leniolisib voor de behandeling van patiënten met een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem.

In Zürich zakte Nestlé 1 procent. Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern, bekend van merken als Nescafé en KitKat, verkocht afgelopen kwartaal minder producten. Dat kwam doordat consumenten vanwege de prijsstijgingen vaker kozen voor alternatieven van de duurdere merkproducten van de branchegenoot van Unilever.

De euro was 1,0704 dollar waard, tegenover 1,0676 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 78,36 dollar. Brentolie daalde ook 0,3 procent in prijs, tot 85,11 dollar per vat.