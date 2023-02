FloraHolland: 8 miljoen minder rozen verkocht voor Valentijn

In de twee weken voor Valentijn heeft Royal FloraHolland, ’s werelds grootste bloemenveiling, 151 miljoen rozen verkocht. Dat zijn er 8 miljoen minder dan vorig jaar, maakte het veilingbedrijf uit Aalsmeer bekend.

Dit jaar werden er meer tulpen dan rozen verhandeld. In totaal verkocht de bloemenveiling 160 miljoen tulpen. Het totale aantal verkochte bloemen daalde, van 517 miljoen in 2022, naar 497 miljoen. “Chrysant, lisianthus en cymbidium waren zeer gewild. Bij lagere aanvoer van deze producten was sprake van hogere prijzen dan vorig jaar”, stelt FloraHolland.

Het bedrijf gaf eerder al aan dat de rode roos, die de hoge temperatuur van een kas nodig heeft, veel last heeft van de energiecrisis. Door een lagere productie zijn er dit jaar 35 procent minder rozen op de Nederlandse markt. Daar komt nog bij dat ook uit twee andere belangrijke rozenlanden, Kenia en Ethiopiƫ, minder komt door ongunstig weer. Mede daardoor houdt de duurdere Nederlandse roos toch nog stand.