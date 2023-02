Hogere prijzen helpen DSM aan extra omzet, winstgevendheid daalt

Speciaalchemiebedrijf DSM heeft in het afgelopen kwartaal uitsluitend door prijsverhogingen een hogere omzet geboekt. Het in voedingsingrediënten en supplementen gespecialiseerde bedrijf werd daarbij minder winstgevend, omdat het lastig was om alle extra kosten direct door te rekenen aan de klant.

De opbrengsten stegen in het vierde kwartaal van 2022 tot bijna 2,1 miljard euro, 9 procent meer dan in de laatste drie maanden van het voorgaande jaar. Daarbij daalde de hoeveelheid verkochte producten juist licht.

De aangepaste winst voor aftrek van belastingen, rentes en afschrijvingen kreeg ook een klap. Met 293 miljoen euro lag dit resultaat 14 procent lager dan een jaar eerder. Naast de hogere prijzen die DSM zelf moest betalen voor grondstoffen, kwam dit ook doordat de verkoopprijzen voor vitaminesupplementen die het bedrijf maakt lager waren. Ook moest DSM van onverkochte voorraden af. Die problemen raakten de divisie voor diervoeder- en geneesmiddelen het hardst.

DSM wil nog geen verwachtingen delen over de rest van dit jaar. Dat komt omdat het bedrijf eerst de fusie met zijn Zwitserse branchegenoot Firmenich wil afronden. De bedrijven kondigden die samensmelting in het voorjaar van 2022 aan.