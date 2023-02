JDE Peet’s zegt niet voor eigen gewin nog in Rusland te zitten

Koffiemaker JDE Peet’s bezweert “geen financiële motieven” te hebben om nog actief te zijn in Rusland. Het moederbedrijf van Douwe Egberts voelt wel een zorgplicht richting het eigen personeel, en vindt daarnaast dat betaalbare koffie behoort tot de “essentiële goederen” die niet vallen onder internationale sancties in verband met de oorlog in Oekraïne.

Dat heeft topman Fabien Simon gezegd tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Hij was daar uitgenodigd naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant waarin gesteld werd dat JDE Peet’s na de invasie in Oekraïne nog helemaal niets aan bedrijfsvoering in Rusland heeft veranderd. “Dat is niet waar”, benadrukte de bestuursvoorzitter. Het koffiebedrijf heeft volgens hem onder meer zijn investeringen in Rusland stopgezet en adverteert er niet meer met zijn internationale merken. Ook is veel steun verleend aan Oekraïense werknemers.

Ook Philips, dat in datzelfde artikel een afwachtende houding jegens Rusland werd verweten, vindt dat dit “geen recht doet aan de werkelijke situatie”. Jan-Willem Scheijgrond, bij de producent van zorgtechnologie verantwoordelijk voor het contact met buitenlandse overheden, benadrukte dat Philips alleen nog essentiële zorgapparatuur levert. “We willen om humanitaire redenen ook niet zomaar alle activiteiten stoppen. Ook inwoners van Rusland hebben recht op medische zorg.”

Consumentenproducten levert Philips volgens Scheijgrond niet meer. “Sinds het begin van de oorlog is er geen scheerapparaat of tandenborstel meer geëxporteerd naar Rusland.” Ook alle marketing- en onderzoeksactiviteiten in Rusland zijn stopgezet. Dat Philips zich niet helemaal terugtrekt uit Rusland, heeft ook met de veiligheid van het personeel te maken. Op het nemen van commerciële beslissingen die tegen het belang van de staat ingaan, kunnen hoge gevangenisstraffen staan. “U zult begrijpen dat wij onze medewerkers niet aan die risico’s willen blootstellen.”

ING-topman Steven van Rijswijk vertelde de Kamer dat zijn bank slechts nog tegen wil en dank actief is in Rusland. “ING ziet geen toekomst voor zichzelf in Rusland. We zouden er liever niet actief zijn”, zei hij. Maar de bank wil de Russen ook geen cadeautjes geven door uitstaande leningen zomaar weg te strepen, en werkt aan een versnelde terugbetaling. Het uitstaande bedrag is sinds het begin van de oorlog meer dan gehalveerd, van 6,7 miljard naar circa 3 miljard euro. “De invasie kost ons geld, het is geen verdienmodel”, benadrukte de bestuursvoorzitter verder.