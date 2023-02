Kantoorverhuurder WeWork blijft verlies lijden

De Amerikaanse kantoorverhuurder WeWork leed in het vierde kwartaal opnieuw een verlies. Wel hoopt het bedrijf het verlies in het huidige kwartaal terug te dringen. Topman Sandeep Mathrani snijdt namelijk diep in de kosten en kondigde vorige maand al aan zo’n driehonderd banen te schrappen in verschillende landen om kosten te besparen. Dat is bijna 7 procent van het personeelsbestand.

Het in New York gevestigde bedrijf, dat ook actief is in Nederland, leed afgelopen kwartaal een verlies van 527 miljoen dollar (493 miljoen euro). Dat was meer dan het tekort van 328 miljoen dollar die analisten hadden voorzien. Ook de omzet van 848 miljoen dollar viel lager uit dan kenners hadden verwacht.

Mathrani verklaarde bij zijn aantreden in 2020 dat WeWork op schema lag om tegen het einde van 2021 winstgevend te zijn, maar dat is nog altijd niet het geval. Bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers zei hij dat het bedrijf in 2023 op weg zou moeten zijn naar een positieve kasstroom. De kasstroom is het verschil tussen het geld dat binnenkomt en eruit gaat bij een bedrijf.

Voor het eerste kwartaal hoopt WeWork voor zijn bedrijfswinst, een resultaat dat nog is gecorrigeerd voor een aantal posten, op een verlies van 25 miljoen dollar of in het beste geval een break-even resultaat. Dat laatste is het punt waarop een bedrijf geen verlies meer draait maar ook nog geen winst behaalt. Om op dat punt te komen zijn er wel bezuinigingen nodig. Naast het schrappen van banen beÃĢindigt WeWork ook huurcontracten voor tientallen gebouwen die financieel gezien niet meer zinvol zijn.

WeWork ziet de bezettingsgraad van zijn gebouwen wel langzaam verbeteren, na de ineenstorting tijdens het dieptepunt van de coronapandemie. De bezettingsgraad bereikte in het decemberkwartaal 75 procent, vergeleken met 71 procent in de voorgaande drie maanden.