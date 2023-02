Nestlé verkoopt minder omdat consumenten dure producten mijden

Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé, bekend van Nescafé-koffie, Maggi-sauzen en KitKat-chocoladerepen, verkocht in het vierde kwartaal minder producten. Dat kwam doordat consumenten vanwege de prijsstijgingen vaker kozen voor alternatieven van de duurdere merkproducten van de branchegenoot van Unilever. De gedaalde verkopen geven aan dat het grootste voedingsbedrijf ter wereld tegen de grens aan zit van zijn prijsverhogingen.

Het volume, ofwel de verkopen uitgedrukt in hoeveelheden product, daalde in het laatste kwartaal van 2022 met 2,6 procent. In het derde kwartaal nam het verkoopvolume ook al af. Vooral in de Verenigde Staten verkocht het bedrijf afgelopen kwartaal minder producten. Daar daalde het volume met 4,9 procent.

De fabrikanten van consumptiegoederen staan voor de uitdaging om de hogere kosten door te berekenen in de prijzen zonder het winkelend publiek weg te jagen. Hoewel de verkoopvolumes van Nestlé pas in de tweede jaarhelft van 2022 begonnen te dalen, zag rivaal Unilever gedurende het hele jaar de volumes afnemen. De laatste keer dat Nestlé de volumes zag dalen was in 1999.

Het Zwitserse bedrijf verhoogde de prijzen in het vierde kwartaal met 10 procent. De totale omzet groeide daardoor in heel 2022 met dik 8 procent tot 95,5 miljard euro. De winstmarge nam echter af tot 17,1 procent omdat het bedrijf niet alle kostenstijgingen kon doorberekenen aan consumenten. De nettowinst kelderde met 45 procent tot 9,4 miljard euro, maar dat kwam doordat de winst in 2021 werd gestuwd door een boekwinst op de verkoop van een belang in cosmeticaconcern L’Oréal.

Het bedrijf liet zich niet uit over verdere prijsverhogingen in 2023. Wel streeft het bedrijf dit jaar naar een omzetgroei van tussen de 6 en 8 procent. De winstmarge zal daarbij tussen de 17 en 17,5 procent moeten uitkomen.