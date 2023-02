Ook Britse verpleegkundigen spoedeisende hulp gaan staken

Verpleegkundigen in het Verenigd Koninkrijk gaan een stap verder met hun stakingsacties. Voor het eerst gaan zorgmedewerkers van de spoedeisende hulp van ziekenhuizen het werk neerleggen. Ook verpleegkundigen van de afdelingen intensive care en de kankerzorg doen voor het eerst mee aan de stakingen.

Volgens vakbond Royal College of Nursing komen er op 1 maart stakingsacties bij 120 zorginstellingen die in beheer zijn van de overheid. De medewerkers gaan 48 uur staken. Eerdere stakingen in de zorg duurden slechts 12 uur tijdens dagdiensten.

De vakbonden en de Britse regering ruziƫn al tijden over de lonen van verpleegkundigen. De zorgmedewerkers begonnen half december aan een reeks stakingen om hogere lonen af te dwingen. Volgens actievoerders hebben verpleegkundigen nog nauwelijks geld voor basiskosten van levensonderhoud zoals voedsel en onderdak. De regering geeft echter geen sjoege.