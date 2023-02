Overnamegesprekken Curaçaose raffinaderij opnieuw stukgelopen

Het lukt Curaçao maar niet om een nieuwe exploitant te vinden voor de ruim 100 jaar oude raffinaderij op het eiland. Woensdagavond (lokale tijd) is bekendgemaakt dat de onderhandelingen met Caribbean Petroleum Refinery (CPR), die in juni vorig jaar begonnen, per direct zijn stopgezet.

Reden voor het stoppen is een aangifte door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten over vervalste documenten die bij de onderhandelingen zouden zijn ingebracht. Die aangifte is vorige maand gedaan en vanaf dat moment lagen de onderhandelingen stil. Nu zijn ze helemaal afgebroken.

Curaçao heeft in de afgelopen zeven jaar met zeker zeven verschillende ondernemingen gesproken. Volgens minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas hebben al die onderhandelingen zo’n 40 miljoen gulden gekost (ruim 20 miljoen euro), maar niets opgeleverd. “Er komt nog steeds geen rook uit de raffinaderij”, aldus Pisas afgelopen maandag in het parlement.

Eind 2019 liep het contract met het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA af. In de jaren daarvoor was een groot deel van de productie al stil komen te liggen. De raffinaderij werd in 1918 door Shell geopend. Dat bedrijf vertrok in 1985 uit Curaçao, waarna PdVSA de raffinaderij overnam.

Volgens Pisas is het voor de economie van Curaçao noodzakelijk dat de raffinaderij weer gaat draaien. Ze levert volgens hem duizenden banen op. Curaçao leunt wat hem betreft momenteel te veel op toerisme. Op dit moment is onduidelijk wat er gaat gebeuren. De overheidsorganisatie die de onderhandelingen namens het land voert, Refineria di Kòrsou, zegt binnenkort de bevolking over nieuwe stappen te informeren.