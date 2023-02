Schiphols definitieve plan voor meivakantie laat op zich wachten

Schiphols definitieve besluit over de aanpak van de meivakantie laat langer op zich wachten. Volgens slotco├Ârdinator Hugo Thomassen zijn de luchtvaartmaatschappijen in hun overleg met de luchthaven nog met veel vragen gekomen over het voorstel van Schiphol om het aantal vertrekkende reizigers opnieuw te beperken.

De luchthaven wil voor de periode tot en met half mei weer een reizigersplafond instellen om te grote drukte te voorkomen. Door personeelskrapte is het namelijk nog niet zeker of er straks wel voldoende beveiligers en bagageafhandelaars zijn. Schiphol kondigde enkele dagen terug aan er waarschijnlijk woensdag of donderdag helemaal uit te zijn. Maar inmiddels is de toon bij het vliegveld al weer wat veranderd. “Het wordt waarschijnlijk na het weekend”, zegt een woordvoerder. Hij benadrukt dat Schiphol alles “goed en zorgvuldig” wil aanpakken.

Het voorstel van Schiphol komt erop neer dat er een “veiligheidsmarge” van 5 procent minder reizigers wordt ingebouwd. De marge zou met name moeten gelden voor de ochtenduren, die vaak de piekmomenten vormen voor Schiphol. Een en ander betekent dat er dagelijks enkele duizenden mensen minder mogen vertrekken. Maatschappijen kunnen dan dus minder stoelen verkopen.

Thomassen, die ook bij het overleg met de sector aanwezig was, verwacht begin volgende week helderheid van Schiphol. Hij legt uit dat de maatschappijen en afhandelaars de kans hebben gekregen om te reageren op het voorstel van Schiphol. BARIN, de belangenvereniging voor de maatschappijen, is onbereikbaar voor commentaar.

Achter de schermen is Thomassen al begonnen met het voorbereiden van de berekening wat Schiphols nieuwe ingreep precies kan betekenen voor elke luchtvaartmaatschappij. De definitieve verdeling verwacht hij enkele dagen na het besluit van Schiphol te kunnen overhandigen. Dan is het vervolgens aan de maatschappijen of ze vluchten gaan schrappen of dat ze bijvoorbeeld met minder volle toestellen gaan vliegen.

De reisbranche denkt dat de impact van de nieuwe ingreep waarschijnlijk meevalt. Directeur Frank Oostdam van reisbranchevereniging ANVR sprak dinsdag van een “redelijk minimale reductie, niet zo dramatisch als het vorig jaar was”. Volgens Oostdam hoeven vakantiegangers zich in ieder geval geen zorgen te maken, want reisorganisaties zullen zeker geen verkochte vakanties hoeven te annuleren. Vorig jaar greep Schiphol veel harder in omdat met name de beveiliging de grote drukte niet aankon en er vaak lange rijen met wachtende passagiers stonden, soms tot buiten de vertrekhal.