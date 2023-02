Topman BAM: 10 jaar is te lang om bouwproject op gang te krijgen

De trage procedures bij vergunningen door een gebrek aan ambtenaren en langdurige bezwaartrajecten zijn het grootste probleem voor de uitvoer van nieuwe bouwprojecten, nog meer dan de stikstofproblematiek. Dat zei bouwbedrijf BAM in een toelichting op de jaarcijfers. Volgens topman Ruud Joosten kan het wel tien jaar duren voordat een nieuw bouwproject daadwerkelijk op gang komt. “En dat is gewoon veel te lang.”

Joosten stelt dan ook dat die langzame procedures de bouw van veel meer huizen om de woningnood aan te pakken ernstig in de weg zitten, naast de impact van stikstof, stijgende rentes en afzwakkende huizenprijzen. “Het zou toch jammer zijn als we met zo’n tekort aan huizen hierdoor niet nog meer kunnen bouwen. Dat is precies het tegenovergestelde van wat de regering wil.”

Hij zegt dat BAM eigen experts heeft om berekeningen rond stikstofimpact te doen. Dat zorgt ervoor dat BAM sneller te werk kan gaan met projecten. Maar de complexiteit op de woningmarkt wordt tegelijkertijd steeds groter door regelgeving, aldus Joosten. “Op de lange termijn moeten er veel meer huizen bijgebouwd worden. Meer huizen bij meer regulering. Dat is gewoon heel lastig.”

De topman reageerde verder op de kritiek van Milieudefensie op het nieuws dat de bouwer na jaren weer dividend gaat uitkeren. “Het is onbegrijpelijk dat BAM ervoor kiest om winst uit te keren aan aandeelhouders terwijl het nog geen goed klimaatplan heeft. Het laat zien dat de directie liever aandeelhouders beloont dan stappen neemt om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen”, schreef Milieudefensie.

Joosten stelt dat het bedrijf juist heel ambitieus is als het gaat om klimaat en duurzaamheid en dat vorig jaar nog goed overleg is geweest met Milieudefensie. “Ik vind de kritiek dan ook verrassend. We kijken naar alle elementen rond duurzaamheid en zijn ook ontzettend trots dat we dividend kunnen uitkeren én investeringen in duurzaamheid kunnen doen.” Zo maakt BAM bijvoorbeeld meer gebruik van hout als bouwmateriaal en wordt meer ingezet op elektrificatie en circulariteit.

Tenslotte wilde Joosten niet inhoudelijk ingaan op het onderzoek van de FIOD en het OM naar mogelijke onregelmatigheden bij BAM International en de inval in oktober. Het bedrijf verklaarde in het cijferbericht dat het niet betrouwbaar kan inschatten wat de eventuele financiële gevolgen van dat onderzoek kunnen zijn, als daar sprake van is. “Maar dergelijke gevolgen zouden mogelijk materieel kunnen zijn.”

“We kunnen niks meer zeggen dan wat in het persbericht staat. Die zin dekt echt de lading”, gaf Joosten aan. BAM zei wel dat er nog geen voorziening is getroffen voor eventuele boetes of schikkingen. Het bedrijf zegt volledig mee te werken met het onderzoek en heeft inmiddels alle projecten van BAM International afgerond.