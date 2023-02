Vliegtuigfabrikant Airbus ziet winst stijgen naar nieuw record

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft vorig jaar de winst zien stijgen naar een nieuw recordniveau, geholpen door het verdere herstel van de luchtvaart van de coronapandemie. Door de toegenomen vraag naar vliegreizen ziet Airbus de verkopen toenemen.

De nettowinst bedroeg ruim 4,2 miljard euro. Dat is 1 procent meer dan een jaar eerder, toen ook al een recordwinst in de boeken werd gezet. De omzet van Airbus, dat ook een defensie- en ruimtevaarttak heeft, ging met 13 procent omhoog naar 58,8 miljard euro. Naast de gestegen leveringen van verkeersvliegtuigen werd ook geprofiteerd van de sterke dollar. Airbus verkoopt zijn vliegtuigen namelijk in dollars.

Airbus leverde vorig jaar 661 verkeersvliegtuigen af, tegen 611 een jaar eerder. Het bedrijf stelde afgelopen jaar de productiedoelstellingen meermaals neerwaarts bij vanwege problemen bij de toelevering van onderdelen en personeelstekorten die de productie hinderden. Voor dit jaar mikt Airbus op 720 afgeleverde vliegtuigen. Het bedrijf is bezig nog meer personeel aan te nemen om tekorten tegen te gaan.

Het totale orderboek van Airbus staat nu op 449 miljard euro, tegen 398 miljard euro aan het einde van 2021.

Topman Guillaume Faury spreekt van solide financiële prestaties ondanks de tegenwind van toeleveringsverstoringen. Airbus verhoogt zijn dividenduitkering aan aandeelhouders.