Aandacht voor resultaten Air France-KLM op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de resultaten van luchtvaartcombinatie Air France-KLM. Het concern, waar ook Transavia toe behoort, boekte afgelopen jaar een winst van 744 miljoen euro. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM leed in het laatste kwartaal van 2022 wel een verlies door de problemen op Schiphol, waardoor het bedrijf 170 miljoen euro aan inkomsten misliep. In het derde kwartaal was dat al 175 miljoen euro. Over heel 2022 schreef KLM wel zwarte cijfers.

KLM geeft ook de mogelijkheid op om geld te lenen waarbij de overheid de terugbetaling garandeert. Het is de bedoeling dat de mogelijkheid om tot 2,4 miljard euro te lenen wordt vervangen door een kredietfaciliteit van banken. Ook Air France gaat het laatste deel van de staatssteun van de Franse overheid aflossen.

Beleggers verwerken daarnaast de lagere slotstanden op Wall Street, waar de rentevrees weer terugkeerde na een sterker dan verwachte toename van de Amerikaanse producentenprijzen. De inflatie in de grootste economie ter wereld lijkt daarmee minder sterk af te koelen dan gehoopt waardoor de Federal Reserve de rente waarschijnlijk verder zal moeten verhogen om de prijsstijgingen af te remmen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst dan ook af op een lagere opening. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te beginnen. Buiten het Damrak kwamen de verzekeraars Allianz en Swiss Re met resultaten. De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag ook omlaag.

Bouwer Heijmans en detacheerder Brunel openden ook de boeken. Heijmans boekte vorig jaar meer omzet en winst. Topman Ton Hillen sprak sterke resultaten, mede dankzij het goed gevulde orderboek dat vorig jaar opliep met 300 miljoen euro tot 2,4 miljard euro. De bouwer leverde afgelopen jaar wel minder nieuwe woningen op door de recente afkoeling van de huizenmarkt.

Brunel zag de omzet in het vierde kwartaal met bijna een derde oplopen. De winstmarge nam echter wel af. Voor het eerste kwartaal verwacht het bedrijf dat de omzet gelijk zal zijn aan die in het vierde kwartaal. De operationele kosten zullen daarbij toenemen door hogere salarissen.

IT-bedrijf Ctac, dat ook met cijfers kwam, sloot het jaar 2022 af met een hogere omzet en winst. ABN AMRO kondigde aan Ferdinand Vaandrager per 1 mei te benoemen tot interim financieel directeur. Hij volgt Lars Kramer, die eerder al liet weten eind april te vertrekken bij de bank.

De euro was 1,0630 dollar waard, tegen 1,0674 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper op 77,49 dollar. Brentolie zakte 1,2 procent in prijs tot 84,12 dollar per vat.