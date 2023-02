Aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen gedaald

Nederlandse gemeenten gaven vorig jaar minder vaak een vergunning af voor de bouw van nieuwe woningen. Dat geldt met name voor koopwoningen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal vergunningen voor de bouw van huurwoningen is daarentegen gestegen.

Voor de bouw van woningen werden in 2022 ruim 63.000 vergunningen afgegeven. Dat is 16 procent minder dan een jaar eerder, toen er bijna 76.000 vergunningen werden verstrekt. Van alle vergunningen vorig jaar werden 34.000 afgegeven voor de bouw van koopwoningen. Dat is bijna een derde minder dan in 2021, aldus het CBS. Gemeenten gaven daarentegen vaker groen licht voor de bouw van huurwoningen, 9 procent meer in vergelijking met een jaar eerder.

Zuid-Holland was de provincie waar vorig jaar de meeste nieuwbouwwoningen werden vergund, ruim 17.000. Bijna zes op de tien bouwvergunningen waren volgens het CBS bestemd voor de bouw van huurwoningen. Noord-Holland staat op de tweede plaats, daar werden ruim 10.000 vergunningen afgegeven, waarbij het aandeel bestemd voor koopwoningen groter was dan het aandeel voor huurwoningen. In Drenthe werden de minste vergunningen afgegeven, iets meer dan 1300.

Volgens het CBS zegt het aantal vergunde nieuwbouwwoningen iets over het aantal woningen dat op relatief korte termijn zal worden gebouwd. Dat het aantal woningen dat gebouwd mag worden vorig jaar af is genomen, lijkt slecht nieuws voor minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Om het woningtekort op te lossen wil hij dat er jaarlijks 100.000 nieuwe woningen in Nederland bij komen. Het CBS meldt daarbij wel dat de vergunningen voor woningtransformaties, het ombouwen van bijvoorbeeld kantoren naar woningen, niet in de cijfers zijn meegenomen.

Het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) zei vorige maand al te verwachten dat dit en volgend jaar minder woningen worden opgeleverd, waarschijnlijk zo’n 70.000 per jaar. Dat komt onder meer door een tekort aan ambtenaren om bouwvergunningsaanvragen te behandelen. Ook de gestegen kosten voor bouwmaterialen en de hogere rentes spelen een rol, evenals een tekort aan geschikte bouwlocaties.