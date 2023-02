Air France-KLM bij zeldzame winnaars op somber gestemd Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is met een aanzienlijk verlies de handel uitgegaan, nadat zorgen over verdere renteverhogingen de overhand hadden gekregen. Luchtvaartconcern Air France-KLM was op het Damrak een zeldzame positieve uitschieter. Het bedrijf boekte afgelopen jaar een stevige winst dankzij het herstel van het internationale vliegverkeer na de coronapandemie.

Bij de hoofdfondsen zaten aandelen die gevoelig zijn voor renteverhogingen, zoals de relatief dure chipfondsen ASML (min 2 procent) en ASMI (1,2 procent), bij te verliezers. Beleggers verwerkten onder andere de waarschuwing van bestuurslid Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank. Volgens haar zijn beleggers nog onvoldoende bewust van de de risico’s van blijvend hoge inflatie.

De AEX eindigde 0,8 procent lager op 765,04 punten, met investeerder Prosus als grootste verliezer. Dat bedrijf had last van een forse waardedaling van het Chinese techbedrijf Tencent op de beurs in Hong Kong. Prosus heeft een groot belang in dat bedrijf. De MidKap verloor 0,4 procent tot 1032,47 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,3 procent, Londen verloor 0,2 procent.

In de MidKap was Air France-KLM de grote winnaar met een plus van 5,3 procent. Naast de winst die de luchtvaartcombinatie presenteerde, werd ook bekend dat het bedrijf binnenkort af is van alle nog resterende staatssteun. Dat biedt meer ruimte voor overnames van concurrenten.

Heijmans zakte 1,4 procent na de jaarcijfers. De bouwer leverde vorig jaar minder nieuwe woningen op door de recente afkoeling van de huizenmarkt. Concurrent BAM verloor bijna 5 procent. Donderdag won BAM nog zo’n 6 procent na goed ontvangen resultaten.

In Frankfurt daalde Allianz 1,9 procent. De Duitse verzekeraar boekte afgelopen jaar recordresultaten, maar beleggers hadden op meer gehoopt. Mercedes-Benz steeg 2,8 procent. De Duitse automaker behaalde vorig jaar flink meer winst dankzij forse prijsverhogingen. Voor dit jaar rekent het bedrijf wel op een lagere winst door onder meer kostenstijgingen.

De euro was 1,0673 dollar waard, tegen 1,0674 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent minder op 76,40 dollar. Brentolie werd 2,3 procent goedkoper op 83,16 dollar per vat.