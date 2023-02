Belangenverenigingen huizensector blij met bouwplannen De Jonge

Belangenverenigingen in de huizensector zijn blij met de woningbouwwet die woonminister Hugo de Jonge donderdag heeft voorgesteld. Hierin staat dat het kabinet meer grip wil hebben op de woningbouw en twee derde van de huizen moet bestaan uit sociale huur, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Huurdersvertegenwoordiger Woonbond, vereniging Aedes van woningcorporaties en Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn vooral te spreken over de regie van de overheid en dat dwang mogelijk wordt.

Het kabinet wil dat er meer en sneller gebouwd wordt. Tot en met 2030 moeten er 900.000 huizen bij komen, maar dat lijkt tot nu toe niet te lukken. Het nieuwe wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat dit doel wel gehaald wordt en dat alle soorten huizen beter verdeeld zijn over het land. Ook komt er een ondergrens voor sociale huurwoningen.

Een woordvoerder van de Woonbond spreekt van “enorm lange wachtrijen” voor sociale huurwoningen. Vooral de ondergrens van 30 procent sociale huur ziet de vereniging voor huurders als vooruitgang, maar de bond plaatst ook een kritische kanttekening. “De verplichting lijkt weg te vallen voor gemeenten die al 30 procent sociale huurwoningen hebben. Die mogen zich richten op middenhuur. Het aantal sociale huurwoningen kan dan minder dan 30 procent worden.”

Aedes is voorstander van meer regie van de overheid op de huizenmarkt. Volgens de koepel van woningcorporaties, die zorgen voor sociale huurwoningen, is dat nodig om hun deel van 300.000 woningen te kunnen bouwen tot en met 2030. “We kunnen dat alleen als provincies en gemeenten de locaties beschikbaar stellen”, zegt voorzitter Martin van Rijn.

“Een uitstekend plan”, noemt een woordvoerder van Vereniging Eigen Huis de nieuwe wet. De vertegenwoordiger van huiseigenaren heeft ervoor gepleit dat het Rijk de regie naar zich toetrekt want de markt bouwt niet de woningen waar behoefte aan is, zegt een woordvoerder. Daarnaast zorgt de mogelijkheid tot dwang volgens de zegsman voor meer huizenbouw. “Nu blijft het te veel bij plannen en vergaderen om die aan te passen. Hierdoor duurt het gemiddeld tien jaar voordat er wordt gebouwd.”

De nieuwe wet leidde vrijdag tot ruzie tussen coalitiepartijen. De VVD ziet er niets in dat gemeenten straks mogelijk verplicht kunnen worden tot meer sociale huurwoningen, tot woede van coalitiepartners CDA en ChristenUnie. Een VVD-kamerlid stelde dat minister De Jonge “de achterstandswijken van de toekomst over heel Nederland wil uitrollen”. Van Rijn hekelt die uitspraak. “Eerlijk gezegd stoor ik me er nogal aan dat sociale huur meteen wordt geassocieerd met slechte wijken, ik hoopte dat we die tijd gehad hadden.”