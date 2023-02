Brussel bezorgd over gevolgen Zuid-Koreaanse luchtvaartdeal

De Europese Commissie is bezorgd over de gevolgen voor Europese reizigers van een grote luchtvaartfusie in Zuid-Korea . Daar meldden de grootste en op een na grootste luchtvaartmaatschappij, Korean Air en Asiana, te fuseren. Dat leidt mogelijk tot minder concurrentie en hogere prijzen, dus stelt de Europese Commissie een diepgaand onderzoek in voordat die deal Brusselse goedkeuring krijgt.

Volgens het dagelijks bestuur van de Europese Unie zijn Korean Air en Asiana op dit moment elkaars grote concurrenten op de routes van Europa naar Zuid-Korea. Andere luchtvaartmaatschappijen zouden te zwak zijn om effectief te kunnen concurreren met het fusiebedrijf. Dat geldt eveneens voor vrachtvluchten, waardoor ook het goederenvervoer last kan krijgen van één dominante partij.

Fusies of overnames van grote bedrijven moeten eerst goedkeuring van de Europese Commissie krijgen als ze mogelijk gevolgen hebben voor consumenten in het landenblok. De Europese Commissie heeft tot 5 juli de tijd om een beslissing te nemen.

“Met ons diepgaande onderzoek zorgen we ervoor dat de overname van Asiana door Korean Air de concurrentie niet schaadt en niet tot hogere prijzen, minder capaciteit of minder kwaliteit voor passagiers en vrachtdiensten leidt”, verklaart Margrethe Vestager, die bij de Europese Commissie verantwoordelijk is voor mededingingszaken.