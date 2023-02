Duitse luchthavens uitgestorven door staking grondpersoneel

Duitse luchthavens zijn vrijdag vrijwel uitgestorven vanwege een staking door werknemers om hun eisen voor een fors hoger loon kracht bij te zetten. Er wordt de hele dag gestaakt door grondpersoneel, beveiligers en ambtenaren op de luchthavens van München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover en Bremen. Daardoor vervallen ongeveer 2340 vluchten en worden bijna 300.000 passagiers geraakt, aldus de Duitse brancheorganisatie voor luchthavens ADV.

Een zegsman van ADV stelt dat de situatie lijkt op de slechtste dagen tijdens de coronacrisis. De organisatie vindt het niet redelijk dat zoveel reizigers worden gedupeerd door de staking en zegt dat er een oplossing aan de onderhandelingstafel moet worden gevonden. De zeven getroffen luchthavens zijn goed voor bijna twee derde van het passagiersverkeer in Duitsland.

De vakbond Ver.di had opgeroepen tot de staking. Volgens de bond moeten nu de lonen voor medewerkers op luchthavens worden verhoogd om chaos in de zomer te voorkomen. Plaatsvervangend voorzitter Christine Behle zei op de Duitse radio dat veel werknemers op luchthavens tijdens de coronapandemie en ook daarna ander werk hebben gezocht. “En dat hebben we gemerkt met de chaos vorig jaar.” In januari waren er ook al stakingen op de luchthavens van Berlijn en Düsseldorf.

Op Schiphol zijn vrijdag vluchten naar luchthavens die worden geraakt worden door de staking geannuleerd, waaronder München, Frankfurt en Hamburg.

De voorzitter van Ver.di Frank Werneke waarschuwde vrijdag dat de staking ook uitgebreid kan worden naar andere sectoren, zoals afvalverzameling en ziekenhuizen.

Het vliegverkeer in Duitsland werd woensdag nog ernstig ontregeld door een grote IT-storing bij luchtvaartconcern Lufthansa. Door de storing waren duizenden passagiers gestrand. Onder andere de systemen die gebruikt worden voor het inchecken en boarden werkten niet. Vrijdag moest Lufthansa, met ook Swiss, Austrian, Eurowings en Brussels Airlines, ongeveer 1300 vluchten schrappen vanwege de staking.