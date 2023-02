Gemengd slot voor beurzen New York, tractormaker Deere wint fors

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met gemengd beeld gesloten. Kopstukken van de Federal Reserve lieten doorschemeren dat stevige renteverhogingen mogelijk zijn, wat aanvankelijk voor vrees bij beleggers zorgde. Later werkten de belangrijkste graadmeters iets van die verliezen weg. Landbouwmachinefabrikant Deere was een opvallende winnaar na de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 33.826,69 punten. De brede S&P 500 daalde juist 0,3 procent tot 4079,09 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,6 procent tot 11.787,27 punten.

Deere won 7,5 procent. Het bedrijf slaagde erin de winst het afgelopen kwartaal ruimschoots te verdubbelen. Deere profiteerde van boeren die flink blijven investeren dankzij de hogere gewasprijzen. De grootste maker van tractoren ter wereld verhoogde ook zijn winstverwachting voor dit jaar.

Oliebedrijven behoorden tot de verliezers door lagere olieprijzen. Chevron en ExxonMobil zakten tot bijna 4 procent, terwijl oliedienstverlener Halliburton 5,4 procent verloor. Mogelijk maken beleggers zich zorgen om de effecten die sterkere renteverhogingen hebben op de economische groei en vraag naar olie.

Een vat Amerikaanse olie werd 2,8 procent minder waard op 76,28 dollar. Brentolie zakte 2,5 procent in prijs tot 82,98 dollar per vat.

DoorDash verloor 7,6 procent. De Amerikaanse maaltijdbezorger, een concurrent van Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway, leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht. De omzet viel echter hoger uit en het bedrijf gaf ook een optimistische verwachting af voor het lopende kwartaal.

Moderna zakte 3,3 procent. Het biotechnologiebedrijf, bekend van zijn coronavaccin, behaalde gemengde onderzoeksresultaten met zijn kandidaatvaccin tegen de griep.

DraftKings schoot ruim 15 procent omhoog. Het bedrijf dat actief is met sportweddenschappen leed afgelopen kwartaal opnieuw verlies, maar boekte wel meer omzet dan verwacht. Aandelen van voetbalclub Manchester United zakten bijna 2 procent na het nieuws dat een Qatarees consortium een bod had uitgebracht op de Britse voetbalclub.

De euro was 1,0642 dollar waard, tegenover 1,0674 dollar bij het slot van de Europese beurzen.