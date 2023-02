Heineken koopt voor 1 miljard aandelen terug van Mexicaans Femsa

Heineken heeft voor 1 miljard euro aan eigen aandelen overgenomen van zijn Mexicaanse grootaandeelhouder Femsa. Dat dranken- en winkelbedrijf had onlangs al aangekondigd zijn belang in Heineken te willen gaan verzilveren, een proces waarmee uiteindelijk vele miljarden gemoeid zullen zijn.

Femsa werd in 2010 een grote aandeelhouder van Heineken toen het concern de biertak van de Mexicanen overnam. Heineken betaalde Femsa toen in aandelen in plaats van cashgeld. De overname was een van de grootste aankopen in de geschiedenis van de Nederlandse brouwer en bracht merken als Sol en Dos Equis in het Heineken-kamp.

De Mexicanen exploiteren ook nog ongeveer 20.000 winkels en meer dan 3600 apotheken. Ook is er nog een eigen bottelaar, genaamd Coca-Cola Femsa. Het bedrijf heeft besloten om zich uitsluitend nog op zijn digitale, retail- en bottelactiviteiten te richten. Het bijna 15 procent-belang in Heineken is onlangs gewaardeerd op meer dan 7 miljard euro en wordt stapsgewijs afgebouwd.

Femsa verkoopt nu in totaal voor ongeveer 3 miljard euro aan stukken Heineken, waarvan Heineken dus een deel voor zijn rekening neemt. Andere beleggers kopen ook stukken. Daardoor neemt de deelneming van Femsa voorlopig af tot ruim 8 procent. Femsa heeft aangegeven het belang in een periode van twee tot drie jaar helemaal van de hand te doen.

Voor Heineken is het terugkopen van de aandelen “een unieke investeringsmogelijkheid”, laat topman Dolf van den Brink weten. “Onze sterke balans stelt ons in staat om van deze mogelijkheid gebruik te maken.” Volgens hem heeft de deal geen gevolgen voor andere investeringen die de brouwer doet. Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken bedankte Femsa enkele dagen terug al voor de inzet en steun die de Mexicanen de afgelopen dertien jaar hebben geleverd.