Hogere winst voor Mercedes-Benz, maar verslechtering op komst

Mercedes-Benz heeft vorig jaar flink meer winst geboekt dan een jaar eerder. Dat komt onder meer door de verkoop van luxemodellen en prijsverhogingen. Voor dit jaar verwacht het bedrijf wel een lagere winst door onder meer kostenstijgingen.

Mercedes-Benz wist de winst vorig jaar te verhogen met meer dan een derde, tot bijna 15 miljard euro. De omzet van het Duitse bedrijf steeg met 12 procent op jaarbasis tot 150 miljard euro. Daaronder vallen de inkomsten van alle divisies, waaronder Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans en Mercedes-Benz Mobility. De autotak bracht daarbij de meeste omzet op, ruim 111 miljard euro.

Het bedrijf verkocht vorig jaar wereldwijd ruim 2 miljoen auto’s, een stijging van 5 procent ten opzichte van 2021. Met name Mercedes-Benz-modellen als de S-klasse en de Maybach werden goed verkocht in 2022, wat het bedrijf meer rendement opleverde.

Bij de publicatie van de jaarcijfers waarschuwt de directie de aandeelhouders wel dat de winst voor dit jaar lager kan uitvallen. Dat komt met name door hogere kosten en problemen in de toeleveringsketens als gevolg van onder andere de oorlog in Oekraïne. Van de omzet verwacht Mercedes-Benz dat deze op het niveau van vorig jaar zal blijven.