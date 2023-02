KLM kijkt tevreden naar 2022 en wil komend jaar opschalen

Ondanks een minder slotkwartaal kijkt KLM-topvrouw Marjan Rintel tevreden terug op het afgelopen jaar. Daarin herstelde de luchtvaartmaatschappij, waarvan zij in juli de leiding in handen kreeg, zich razendsnel van de coronapandemie. De coronalening van de Nederlandse overheid werd afbetaald en nu kan KLM ook een leenmogelijkheid met staatsgarantie vervroegd opzeggen. Daarmee staat de onderneming weer helemaal op eigen benen. “We hebben een mooi positief resultaat neergezet in 2022 ondanks nog moeilijke omstandigheden”, aldus Rintel.

Want de aanhoudende problemen op Schiphol zorgden ervoor dat KLM niet zoveel passagiers kon vervoeren als het bedrijf wel had gewild. “We hebben gezien dat mensen weer wilden reizen en wij willen onze klanten ook de service bieden die ze verdienen”, zegt Rintel, die aangeeft dat KLM verder naar de toekomst wil kijken. “We gaan in april à mei verder opschalen.”

Mogelijk struikelpunt daarbij is dat Schiphol het aantal vertrekkende reizigers toch weer wat wil beperken, deze keer omdat er niet genoeg bagageafhandelaars zijn. “Daarover zijn we nog in gesprek met Schiphol”, legt Rintel uit. KLM geeft al langer aan zelf wel genoeg mensen te hebben voor het verwerken van alle bagage. Toch zou een eventuele reductie ook bij de nationale luchtvaartmaatschappij terechtkomen. “Maar we zijn nog in gesprek. Het is afwachten wat er precies uitkomt.”

Air France-KLM, het moederbedrijf van KLM, wil dit jaar aan een capaciteit komen van 90 tot 95 procent van wat het voor corona was. Daar is ruimte voor want de vraag naar vliegreizen blijft onverminderd hoog, zegt Rintel. “We zien ook de zakelijke reiziger weer steeds meer terugkeren”, vult financieel directeur Erik Swelheim aan.

De problemen op Schiphol, waardoor KLM minder passagiers kon vervoeren en vluchten kon uitvoeren, kostten het afgelopen kwartaal 170 miljoen euro aan gemiste inkomsten. In het derde kwartaal was dat al 175 miljoen euro. Daarnaast was KLM geld kwijt aan het compenseren van reizigers van wie de vlucht geannuleerd werd en aan het omboeken van reizigers naar andere vluchten, ook soms van concurrenten. Daarover heeft de luchtvaartmaatschappij afspraken gemaakt met Schiphol, zegt Swelheim. “Maar we hebben afgesproken daar geen verdere mededelingen over te doen.”

Liever kijken hij en topvrouw Rintel dus vooruit. Dan kan KLM meer nieuwere vliegtuigen aankopen die stiller zijn en minder CO2 uitstoten. Maar ook zal er meer personeel moeten worden aangetrokken om het verdere herstel te ondersteunen. “We zijn daar op allerlei vlakken volop mee bezig”, legt Rintel uit. “Het is een moeilijke arbeidsmarkt, maar we zien dat we gelukkig nog steeds een aantrekkelijke werkgever zijn.”