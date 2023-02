Landbouwmachinemaker Deere stijgt op negatief Wall Street

Deere is vrijdag met een winst begonnen aan de nieuwe handelsdag op de beurzen van New York. De fabrikant van landbouwmachines wist de winst in het afgelopen kwartaal ruimschoots te verdubbelen en won bijna 5 procent in de openingsminuten. De algehele stemming op Wall Street bleef echter negatief, na de koersverliezen een dag eerder die volgden op een sterker dan verwachte toename van de Amerikaanse producentenprijzen.

Deere profiteerde van boeren die flink blijven investeren dankzij de hogere gewasprijzen. De grootste maker van tractoren ter wereld verhoogde ook zijn winstverwachting voor dit jaar.

Beleggers schrokken eerder deze week van de hoger dan verwachte prijzen die industriebedrijven vragen, omdat daarmee de inflatie minder sterk lijkt af te koelen dan gehoopt. Daardoor zal de Federal Reserve de rente waarschijnlijk verder moeten verhogen om de prijsstijgingen af te remmen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 33.588 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 4064 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,9 procent tot 11.749 punten. De Dow koerst af op een weekverlies, maar de Nasdaq staat voor de week nog wel in de plus. Beleggers maken zich ook op voor een lang weekeinde. Maandag blijft Wall Street gesloten vanwege President’s Day.

DoorDash won 0,5 procent. De Amerikaanse maaltijdbezorger, een concurrent van Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway, leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht. De omzet viel echter hoger uit en het bedrijf gaf ook een optimistische verwachting af voor het lopende kwartaal.

Moderna zakte 5,6 procent. Het biotechnologiebedrijf, bekend van zijn coronavaccin, behaalde gemengde onderzoeksresultaten met zijn kandidaatvaccin tegen de griep.

DraftKings schoot ruim 15 procent omhoog. Het bedrijf dat actief is met sportweddenschappen leed afgelopen kwartaal opnieuw verlies, maar boekte wel meer omzet dan verwacht.

Applied Materials won 0,5 procent. De chiptoeleverancier presteerde afgelopen kwartaal beter dan voorzien, maar verlaagde wel zijn verwachtingen voor het huidige kwartaal door aanhoudende uitdagingen in de toeleveringsketen.

De euro was 1,0642 dollar waard, tegen 1,0674 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,9 procent goedkoper op 75,45 dollar. Brentolie zakte 3,5 procent in prijs tot 82,19 dollar per vat.