Maatschappijen hebben vertrouwen in Schiphol ondanks fors verlies

De in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen zijn niet geschrokken van het miljoenenverlies dat Schiphol afgelopen jaar leed. Belangenvereniging BARIN noemt het een “logisch verlies” en zegt dat dit “geen enkele invloed” heeft op de prestaties van de luchthaven de komende tijd. BARIN-voorzitter Marnix Fruitema kijkt dan ook vol vertrouwen naar de rest van dit jaar, waarin kwaliteit boven kwantiteit moet gaan.

De overkoepelende Schiphol Group leed afgelopen jaar een verlies van 77 miljoen euro vanwege reizigersbeperkingen door een tekort aan personeel. Schiphol sprak van 2022 als “een slecht hoofdstuk”. “Het was niet alleen financieel slecht, maar ook op het gebied van het imago van Schiphol”, aldus Fruitema. “Ik ga ervan uit dat we dat hoofdstuk hebben afgesloten en positief vooruit kunnen kijken.”

De voorzitter van BARIN rekent op een veel beter 2023, ondanks dat Schiphol de komende maanden op drukke dagen weer een reizigersplafond wil instellen om te grote drukte te voorkomen. Volgens Fruitema valt de impact daarvan mee. “Ik vind het verstandig dat er voorzichtig wordt opgeschaald. De doelstelling is om reizigers zo goed mogelijk te faciliteren, niet om zoveel mogelijk reizigers te hebben. We hebben vertrouwen in de kwaliteit, maar hopen wel dat Schiphol komende zomer zonder enige beperking kan opereren.”

Vakbond CNV is bang dat noodzakelijke investeringen in bagageafhandeling door het verlies moeilijker van de grond komen. “Het is gezien deze cijfers wel even een extra zorg of dat allemaal wel gaat lukken”, aldus CNV-onderhandelaar Erik Maas. “De ambities van Schiphol zijn torenhoog, maar hoelang kunnen ze die investeringen volhouden?”

Volgens vakbond FNV moet Schiphol de investeringen wel doen, anders zou het over dit jaar weer tegen verliezen aanlopen. “De financiële problemen zijn gekomen door de gevolgen van personeelsproblemen, dus dan zul je die moeten oplossen”, zegt Jaap de Bie, waarnemend campagneleider Schiphol voor FNV. De grootste uitdaging op de luchthaven is om de komende maanden genoeg bagageafhandelaars te hebben. Dit dreigen er te weinig te zijn om de vakantiedrukte aan te kunnen.