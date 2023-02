Modehuis Hermès boekt recordomzet ondanks coronabeperkingen China

Het Franse modehuis Hermès lijkt gedurende het laatste kwartaal van vorig jaar niet geleden te hebben onder de strenge coronabeperkingen in China. De omzet steeg met bijna een kwart naar een recordhoogte van 11,6 miljard euro, waar kenners uitgingen van 17 procent meer inkomsten.

De omzet van de grootste divisie van Hermès, de lederwaren, groeide gecorrigeerd voor wisselkoersen met ruim 15 procent tot bijna 5 miljard euro. Onder de streep bleef 3,4 miljard over, 38 procent meer dan een jaar eerder.

Wereldwijd genereerde Hermès meer inkomsten, met de sterkste stijging (plus 32 procent) in de Verenigde Staten en Mexico. In die regio opende het modehuis nieuwe winkels, waaronder een winkel van bijna 1900 vierkante meter in New York.

Maar ook in Azië, Japan uitgezonderd, deed Hermès goede zaken. Daar steeg de omzet met 22 procent. Het bedrijf merkt daarbij op dat ook de verkopen in China op peil bleven, ook al moest het winkelend publiek er thuisblijven door de strenge coronamaatregelen. “Historisch gezien zijn we veerkrachtig door de crises heen gekomen”, merkt Hermès-topman Axel Dumas op. Hij spreekt van 2022 als een “zeer sterk” jaar, ondanks wereldwijde onzekerheden.