Moeder FlixBus beleeft ‘meest succesvolle jaar tot nu toe’

Flix, het moederbedrijf van de aanbieder van lange busreizen FlixBus, heeft het afgelopen jaar een recordomzet geboekt. De omzet steeg op jaarbasis met 185 procent tot 1,5 miljard euro. Dat meldt het Duitse bedrijf bij de publicatie van de jaarcijfers, op het moment dat Flix zijn tiende verjaardag viert.

Het afgelopen jaar maakten ruim 60 miljoen mensen gebruik van de diensten van Flix, die naast busreizen ook uit treinreizen bestaan. Sinds de oprichting in 2013 heeft het bedrijf al bijna 300 miljoen reizigers vervoerd. “2022 was ons meest succesvolle jaar tot nu toe”, zegt André Schwämmlein, topman van Flix. “Dit laat zien dat Flix meer dan ooit gepositioneerd is in een zeer aantrekkelijke groeimarkt. En we zijn nog maar net begonnen.”

Flix was vorig jaar actief in veertig landen. Naast FlixBus en FlixTrain, werkt Flix in de Verenigde Staten onder de naam Greyhound. In Turkije biedt het bedrijf diensten aan onder de naam Kâmil Koç. In het eerste deel van vorig jaar had het bedrijf nog last van wereldwijde coronabeperkingen, waardoor de vraag afnam.

Maar volgens Schwämmlein is de weg naar boven inmiddels ingezet. “We zien dat alle markten waar we actief zijn zich zeer goed hebben hersteld van de pandemie.” Voor dit jaar verwacht Flix een omzetgroei van ruim 20 procent.

FlixBus speelde in Europa het afgelopen jaar een rol bij het leveren van hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne. Zij konden gratis reizen met de bus. Ook leverde het bedrijf hulpgoederen. Ondanks de oorlog bouwde Flix het busnetwerk in Oekraïne uit, met nieuwe verbindingen naar onder meer Duitsland, Polen en Tsjechië. Het bedrijf geeft aan dit netwerk ook dit jaar nog verder uit te willen breiden.

Eenzelfde aanpak hanteerde Flix ook in Turkije, na de aardbevingen daar. De bussen van dochterbedrijf Kâmil Koç hebben ontheemden binnen Turkije in veiligheid gebracht, aldus het bedrijf. Daarvoor werden vijftig bussen ingezet, ook om daarmee zoek- en reddingswerkers op hun bestemming te krijgen.