Ontwikkelaars verwachten snellere bouw met woningplannen De Jonge

Projectontwikkelaars krijgen minder last van bezwaarprocedures als de nieuwe bouwplannen van woonminister Hugo de Jonge doorgaan, zo verwacht hun koepelorganisatie NEPROM. Daardoor kunnen ontwikkelaars sneller woningen bouwen. In het voorstel van De Jonge is bezwaar alleen nog mogelijk via de Raad van State, die binnen een half jaar uitspraak moet doen.

Directeur Jan Fokkema van NEPROM is hier blij mee, zegt hij in een eerste reactie. “Mensen die al een huis hebben kunnen een procedure eindeloos vertragen, ten koste van woningzoekenden”, stelt hij. Daarnaast is de mogelijkheid om woningbouw te kunnen forceren bij gemeenten volgens hem nodig om het woningtekort op te lossen.

Maar hij heeft ook kritiek op het wetsvoorstel. Hij vindt dat partijen als projectontwikkelaars in het voorstel maar weinig aan bod komen. “Terwijl de rol van de markt essentieel is.” De nieuwe wet gaat volgens hem “erg ver” in het bepalen van welke woningen er gebouwd mogen worden. Na raadpleging van de leden verwacht NEPROM binnenkort met een definitieve reactie te komen.

Het kabinet wil tot en met 2030 900.000 huizen bouwen, maar op de huidige manier lijkt dit niet te lukken. De Jonge heeft donderdag aangekondigd dat het kabinet meer regie in handen neemt en zo nodig gemeenten kan dwingen om een bepaald aantal woningen te leveren. De nieuwe wet gaat voornamelijk om sociale huur, middenhuur en koophuizen tot zo’n 355.000 euro.