Particuliere financiers: 8 miljoen nodig voor doorstart Lightyear

Tweehonderd particuliere investeerders hebben een plan gemaakt voor een doorstart van de elektrische-autofabrikant Lightyear. Daarvoor hebben ze deze avond nog 8 miljoen euro nodig, zegt hun woordvoerder en mede-investeerder Arnoud Aalbersberg tegen radiozender BNR. Een probleem is volgens hem het intellectueel eigendom van de maker van elektrische auto’s met zonnepanelen. Daar hebben eerdere investeerders in het grotendeels failliete Lightyear recht op en dat zit een doorstart in de weg, zegt Aalbersberg.

“Al drie weken zitten we in een soort twilightzone. Daar moeten we nu uitkomen en daar hebben we eerst 8 miljoen euro voor nodig, en later 40 miljoen of 45 miljoen”, zegt hij tegen BNR. Doel is om een prototype van een nieuw model van de elektrische auto, de Lightyear 2, op de weg te krijgen. Aalbersberg stelt dat het geld voor 18.00 uur nodig is omdat er dan een “curatorbijl” valt. De miljoenen zouden dan moeten aantonen dat het de investeerders menens is.

Aalbersberg stelt dat intellectueel eigendom van Lightyear, dat elektrische auto’s met zonnepanelen ontwikkelde, op dit moment in onderpand is bij eerdere investeerders zoals het overheidsvehikel Invest-NL. Dat zit een doorstart in de weg. Eerder berichtte RTL Nieuws over hetzelfde probleem.

De curator van Lightyear en Invest-NL waren niet direct bereikbaar voor commentaar.

Werkmaatschappij Atlas Technologies van Lightyear vroeg vorige maand faillissement aan, omdat het de salarissen van personeel niet meer kon betalen. Daardoor staan de banen van vrijwel alle ruim zeshonderd medewerkers op de tocht.