Poetin: Russisch staatsgasbedrijf Gazprom zal floreren

De Russische president Vladimir Poetin verwacht dat het staatsgasconcern Gazprom zal “floreren” omdat de vraag naar Russisch aardgas in Azië gaat toenemen, waardoor de fors gedaalde leveringen aan Europa vanwege de oorlog in Oekraïne gecompenseerd zullen worden. Westerse pogingen om Gazprom schade te berokkenen zullen falen, zei Poetin.

Gazprom is het grootste bedrijf van Rusland. Poetin had vanwege het dertigjarig bestaan van Gazprom via videoverbinding een gesprek met topman Aleksej Miller. Volgens de president is heel Rusland trots op het staatsbedrijf, dat circa 490.000 werknemers telt. “Ondanks oneerlijke concurrentie en directe pogingen van buitenaf om het bedrijf te hinderen in zijn ontwikkeling beweegt Gazprom naar voren, met de lancering van nieuwe projecten”, aldus Poetin.

Volgens Poetin zal de wereldwijde gasvraag op basis van schattingen van experts de komende twintig jaar met minstens 20 procent toenemen of zelfs meer. Hij stelt dat meer dan de helft van die groeiende vraag uit Azië zal komen, met name vanuit China.

Gazprom heeft naar schatting ongeveer 15 procent van de wereldwijde voorraden aan aardgas.