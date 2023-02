Prosus onderaan in lagere AEX, Air France-KLM plust na cijfers

De AEX-index op het Damrak liet vrijdag een stevig verlies zien onder aanvoering van Prosus. De techinvesteerder had last van een koersverlies van het Chinese techbedrijf Tencent, waarin het een groot belang heeft. Bij de middelgrote bedrijven in Amsterdam vielen de resultaten van Air France-KLM duidelijk in de smaak bij beleggers.

De algehele stemming op de aandelenmarkten was negatief door de rentezorgen. Zo waarschuwde bestuurslid Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank (ECB) dat beleggers het risico van een aanhoudende hoge inflatie onderschatten. Volgens haar is de strijd tegen de inflatie nog niet gestreden en zal de ECB de rentetarieven mogelijk verder moeten verhogen dan waar de markten op dit moment rekening mee houden.

De AEX noteerde rond het middaguur 1 procent lager op 763,85 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 1033,53 punten. De DAX in Frankfurt zakte 1 procent. De graadmeters in Londen en Parijs, die donderdag nieuwe recordstanden bereikten, verloren tot 0,7 procent.

Naast Prosus (min 2,7 procent) stond DSM in de staartgroep met een verlies van 2,1 procent. Het speciaalchemiebedrijf won een dag eerder nog dik 5 procent dankzij goed ontvangen resultaten. Heineken won 0,7 procent. De brouwer heeft voor 1 miljard euro aan aandelen Heineken en Heineken Holding teruggekocht van het Mexicaanse drankenbedrijf Femsa.

In de MidKap was Air France-KLM de grote winnaar met een plus van 6 procent. De luchtvaartcombinatie boekte afgelopen jaar een stevige winst dankzij het herstel van het vliegverkeer na de coronapandemie. KLM leed in het laatste kwartaal van 2022 wel een verlies door de problemen op Schiphol, maar schreef over het hele jaar wel zwarte cijfers. Zustermaatschappij Air France gaat daarnaast het laatste deel van de coronasteun van de Franse overheid aflossen.

Heijmans zakte 2,8 procent na de jaarcijfers. De bouwer leverde vorig jaar minder nieuwe woningen op door de recente afkoeling van de huizenmarkt. Concurrent BAM verloor 5 procent. Donderdag won BAM nog zo’n 6 procent na goed ontvangen resultaten.

In Frankfurt daalde Allianz 2,5 procent. De Duitse verzekeraar boekte afgelopen jaar recordresultaten, maar beleggers hadden op meer gehoopt. Mercedes-Benz steeg dik 3 procent. De Duitse automaker behaalde vorig jaar flink meer winst dankzij forse prijsverhogingen. Voor dit jaar rekent het bedrijf wel op een lagere winst door onder meer kostenstijgingen.

De euro was 1,0640 dollar waard, tegen 1,0674 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent minder op 76,54 dollar. Brentolie werd 2,3 procent goedkoper op 83,16 dollar per vat.