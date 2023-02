Rentezorgen drukken op beurzen Azië, techbedrijven omlaag

De aandelenbeurzen in Azië gingen vrijdag omlaag. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de rentevrees weer oplaaide door een sterker dan verwachte stijging van de Amerikaanse producentenprijzen. Eerder deze week bleek al dat de inflatie in de grootste economie ter wereld minder sterk is afgekoeld dan gehoopt. De Federal Reserve zal daardoor de rente waarschijnlijk verder moeten verhogen en deze langer op een hoog niveau houden om de prijsstijgingen af te remmen. Ook verklaarden twee Fed-bestuurders voorstander te zijn van een grotere stap dan de renteverhoging van 0,25 procentpunt bij de laatste rentevergadering.

Vooral onder de techbedrijven, die gevoelig zijn voor hogere rentetarieven, werden verliezen geleden na de koersdaling van 1,8 procent voor de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. De Chinese techbedrijven Alibaba en Tencent verloren ruim 1 procent in Hongkong. Lenovo zakte bijna 4 procent na tegenvallende resultaten van de grootste Chinese computerfabrikant. De Hang Seng-index in Hongkong zakte mede daardoor 0,8 procent. De beurs in Shanghai hield het verlies beperkt tot 0,2 procent.

China Renaissance zag bijna een derde aan beurswaarde verdampen. De Chinese investeringsbank liet weten dat voorzitter en topman Bao Fan wordt vermist. De bank speelde in de afgelopen jaren een grote rol in het begeleiden van fusies en beursgangen in de Chinese techsector. De Chinese nieuwswebsite Caixin wees erop dat de verdwijning van Bao volgde op een onderzoek van de Chinese beursautoriteiten naar Cong Lin. Cong was tot eerder deze maand de voorzitter van Huajing Securities, een dochteronderneming van China Renaissance.

De Nikkei in Tokio sloot de week 0,7 procent lager af onder aanvoering van de tech- en chipbedrijven. De grote Japanse techinvesteerder SoftBank verloor 2 procent en de fabrikant van chipapparatuur Tokyo Electron zakte 1,9 procent. Chiptester Advantest daalde 2 procent. Bandenfabrikant Bridgestone dikte daarentegen 4 procent aan dankzij goed ontvangen resultaten.

In Seoul leverde de Kospi 1,1 procent in. De Zuid-Koreaanse chipmakers Samsung en SK Hynix verloren tot 1,8 procent. Buurland Noord-Korea waarschuwde daarnaast met een “ongekend bestendige, sterke tegenactie” te komen als Zuid-Korea en de Verenigde Staten hun plannen doorzetten om een militaire oefening te houden. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,9 procent.