Resultaten Air France-KLM geven blik op herstel van coronaperiode

Als luchtvaartconcern Air France-KLM vrijdag de jaarresultaten bekendmaakt, wordt duidelijk in hoeverre het bedrijf hersteld is van twee zware coronajaren. Ook zal de volledige omvang van de schade die KLM en Transavia leden door de beperkingen op Schiphol dan bekend worden. Mogelijk kan KLM ook iets zeggen over de schadevergoeding die het bedrijf van Schiphol eist.

Bij de kwartaalcijfers over het derde kwartaal meldde KLM al dat de vliegtuigen weer voller zaten dan voor de coronaperiode. Maar er werd nog wel minder gevlogen. Door hogere ticketprijzen deed het bedrijf wel goede zaken. Transavia groeide al het hele jaar hard door de wens van mensen om weer op vakantie te gaan na twee jaar dichter bij huis te zijn gebleven.

Die lagere capaciteit bij KLM kwam onder meer door problemen op Schiphol, die al sinds de meivakantie speelden. Er waren met name te weinig beveiligers op de luchthaven, wat leidde tot lange rijen voordat reizigers naar de gates konden. De nodige passagiers misten daardoor hun vlucht.

Schiphol stelde daarom vanaf juli een dagelijks maximumaantal vertrekkende reizigers in. In het derde kwartaal kostte dat KLM en Transavia 175 miljoen euro. In het vierde kwartaal zal de schade minder hoog zijn geweest, omdat die periode normaal gesproken minder druk is. Alleen rond de kerstvakantie zijn er enkele drukke dagen. Maar over de geleden schade en de schadevergoedingen die KLM en Transavia aan reizigers moesten betalen, zijn de maatschappijen al een tijdje in gesprek met Schiphol. De luchthaven is namelijk verantwoordelijk voor het grootste deel van die schade.

In de laatste drie maanden van 2022 kon zowel Air France als KLM vermoedelijk weer een groter deel van de oorspronkelijk geplande vluchten uitvoeren. Al bleven er beperkingen op Schiphol gelden.

Als Air France-KLM een winst in de boeken zet, zal de vraag zijn of er weer verdere afbetalingen van coronasteun van de Franse overheid op stapel staan. Zowel Frankrijk als Nederland gaven leningen en stonden garant voor leningen aan hun nationale luchtvaartmaatschappijen. KLM loste de staatsleningen al helemaal af.