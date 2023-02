Schiphol kan weinig doen om tekort aan afhandelaars op te lossen

Schiphol-topman Ruud Sondag staat enigszins machteloos in zijn wens om de arbeidsvoorwaarden voor bagageafhandelaars te verbeteren. De luchthaven is hierbij afhankelijk van afspraken tussen de opdrachtgevende luchtvaartmaatschappijen en uitvoerende afhandelbedrijven, die het vooralsnog niet eens worden over betere beloningen voor het personeel. Daardoor dreigt een tekort aan bagageafhandelaars en de bijbehorende problemen.

Schiphol wil graag dat de lonen van dit personeel op de luchthaven omhooggaan. “De huidige beloningen passen niet bij een luchthaven”, aldus Sondag. Maar veel meer dan blijvend het gesprek hierover voeren met de maatschappijen en afhandelbedrijven zegt hij niet te kunnen doen.

Schiphol heeft een lening aangeboden om de loonstijging te kunnen bekostigen. “Maar dat werd niet met groot enthousiasme ontvangen. Er is een patstelling. Wij dragen wel de verantwoording, maar hebben hier niet de controle over. Dat maakt het moeilijker om in te grijpen”, zegt de interim-topman.

Ondertussen ziet Sondag het fout gaan. Door een tekort aan personeel dreigen er tot en met de meivakantie op een aantal piekdagen alsnog kleine beperkingen nodig te zijn.

Afhandelbedrijven regelen in opdracht van luchtvaartmaatschappijen werknemers op de grond, van de steward bij de incheckbalie tot bagageladers bij het vliegtuig. Die samenwerking is op basis van een vaak langlopend contract. Als de lonen voortijdig verhoogd worden, komt dit in principe voor rekening van de afhandelbedrijven zonder dat ze dit kunnen doorberekenen aan de maatschappijen.